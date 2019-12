Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen (2 Meldungen): Reifenstecher unterwegs - mindestens fünf Autos beschädigt - Zeugensuche!

Unbekannter Fahrer verlässt Unfallstelle

Freiburg (ots)

Bad Säckingen: Reifenstecher unterwegs - mindestens fünf Autos beschädigt - Zeugensuche!

In der Nacht zum Samstag, 07.12.2019, hat ein Unbekannter mindestens fünf geparkte Autos in Bad Säckingen beschädigt. An allen Fahrzeugen stach dieser mehrere Reifen ab, in einem Fall sogar alle vier Reifen. Ein betroffener Kia stand in der Spitalgasse, die vier anderen Autos waren auf dem Parkplatz des Finanzamts in der Lohgerbe abgestellt. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 01:00 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

Bad Säckingen: Unbekannter Fahrer verlässt Unfallstelle

Ein unbekannter Mann ist am frühen Sonntag, 08.12.2019, mit seinem Renault auf der B 34 in Höhe der Einmündung zur L 154 in Richtung Murg von der Straße abgekommen. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Schild, da er über zwei Verkehrsinseln fuhr. Seinen demolierten Renault ließ er an der Unfallstelle zurück. Ein Autofahrer meldete gegen 04:55 Uhr den Unfall. Ein Mann habe ihn dort um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Als die Polizei eintraf, war der mutmaßliche Fahrer weg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

