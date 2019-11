Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mann belästigt Frau am Bahnhof

Freiburg (ots)

Am Sonntagvormittag, 03.11.2019, soll am Bahnhof Rheinfelden eine 24-jährige Frau von einem 26-Jährigen in anzüglicher Weise belästigt worden sein. Der Fremde soll sie hierbei am Knie berührt, am Arm gehalten und aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Die eingeschüchterte Frau wies den Mann von sich und versuchte ihm daraufhin aus dem Weg zu gehen. Anschließend rief sie einen Bekannten an, welcher wiederum die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnte der 26-Jährige auf einem Fahrrad fahrend angehalten werden. Da die eingesetzten Polizisten bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen erwartet den Mann nun zusätzlich zu der Anzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung noch eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt. Die Polizei rät betroffenen Personen in ähnlichen Situationen umgehend über den polizeilichen Notruf -110- Hilfe zu holen.

