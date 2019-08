Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Werkstatt - Versuchter Gaststätteneinbruch - Automatenaufbruch

Fulda (ots)

Einbruch in Werkstatt

Fulda - In der Nacht zu Dienstag (20.08), brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in der Leipziger Straße ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe und stahlen aus dem Werkstattraum mehrere Werkzeuge, sowie ein Kfz-Diagnosegerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Gaststätteneinbruch

Fulda - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagnachmittag (19.08.) bis Dienstagvormittag (20.08.), in eine Gaststätte in der Straße "Rötheweg" einzubrechen. Sie hebelten an einer Eingangstüre, konnten diese aber nicht öffnen und ließen von der weiteren Tatausführung ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Automatenaufbruch

Eichenzell - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, brachen unbekannte Täter einen Selbstbedienungsautomaten für Frischmilch, in der Straße "Zum Geisküppel" am Mittwoch (14.08.) auf. Die Diebe stahlen eine geringe Summe an Bargeld. An dem Automaten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

