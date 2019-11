Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Unübersichtliche Parksituation eskaliert

Freiburg (ots)

Umkirch. Aufgrund einer unübersichtlichen Parksituation kam es am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, Im Brünneleacker in Umkirch fast zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 41-jähriger, französischer Fahrzeugführer war aufgrund einer Parksituation so sehr gereizt, dass er seinen "Kontrahenten" schlagen wollte. Nur durch das beherzte Einschreiten der Freundin und der Mutter des Mannes, konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Mann wird dennoch wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.

