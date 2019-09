Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsunfall

Wassenberg-Rothenbach (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Wassenberg wurde am Mittwoch, 25. September, gegen 14 Uhr, verletzt, als er auf einer Baustelle an der Belgenstraße arbeitete. Der 45-Jährige, ebenfalls aus Wassenberg stammende Führer eines Baggers traf den jungen Mann mit der Baggerschaufel am Kopf. Der 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus geflogen werden, wo er stationär verblieb. Das Amt für Arbeitsschutz erhielt Kenntnis von dem Unfall. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell