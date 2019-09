Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brieftasche aus Fahrzeug entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Zwischen 16 Uhr am Dienstag (24. September) und 7.20 Uhr am Mittwoch (25. September) entwendeten unbekannte Täter eine Brieftasche mit Bargeld und persönlichen Papieren aus einem Pkw, der an der Straße Alte Schmiede stand.

