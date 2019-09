Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 268-Nachtrag

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Selfkant-Isenbruch

Am 25.09.2019 um 14.30 Uhr ereignete sich auf der K 1, unmittelbar vor der niederländischen Grenze, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Selfkant (Höngen) befuhr den Radweg rechtsseitig der K 1 aus Richtung Isenbruch kommend in Richtung Niederlande. Kurz vor der Grenze wollte er die K 1 überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Niederländer aus Susteren mit seinem Pkw die K 1, ebenfalls in Richtung Niederlande. Der 84-jährige Höngener übersah den Pkw des Niederländers, wurde von diesem erfasst und anschließend seitlich abgeworfen. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Pedelec-Fahrer eine Kopfverletzung zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein niederländisches Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

