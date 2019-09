Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldwechseltrick

Hückelhoven (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Hückelhoven wurde am Samstag, 21. September, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, durch eine männliche Person bestohlen. Er war in Begleitung seiner Ehefrau gerade auf einen Parkplatz an der Straße Am Landabsatz gefahren, als eine männliche Person an die Scheibe klopfte. Der Senior öffnete die Fensterscheibe ein Stück und der Unbekannte fragte ihn, ob er ihm einen Euro wechseln könne. Hilfsbereit holte der alte Mann seine Geldbörse heraus und suchte nach dem Kleingeld. Der unbekannte Mann griff, unter dem Vorwand helfen zu wollen, in Richtung der Geldbörse. Der Senior händigte ihm daraufhin das Kleingeld aus und der Unbekannte entfernte sich. Beim anschließenden Einkauf bemerkte der Rentner, dass ihm Bargeld fehlte. Der Täter war zirka 35 bis 40 Jahre alt und hatte eine gedrungene Figur. Er hatte kurze, schwarze Haare, wirkte südländisch und sprach schlecht Deutsch. Wer hat den Täter beobachtet oder wurde in ähnlicher Weise angesprochen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

