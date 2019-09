Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher stiehlt Zigaretten in Bad Nauheim ++ Zwei Autofahrer kollidieren mit Kuh ++ Kamera in Büdingen gestohlen ++ Rennrad in Friedberg gefunden

Friedberg

Einbrecher stiehlt Zigaretten

Bad Nauheim: Ein Zeuge konnte in der Nacht zum Mittwoch beobachten, wie ein Mann gegen 03.20 Uhr die Scheibe zu einer Lotto- und Tabakverkaufsstelle in der Reinhardstraße einschlug und sich anschließend in dem Geschäft zu schaffen machte. Mit einer hellen Plastiktüte, darin vermutlich einige Stangen Zigaretten, verließ der Täter anschließend den Tatort in Richtung Ritterstraße / Hauptstraße. Als etwa 1.60 bis 1.70m groß, schlank, mit dunkler Oberbekleidung, grauer Stoffhose, weißem Tuch im Gesicht und einem grauen Faltschirm wird der Täter beschrieben. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise auf den Mann. Wieviel Beute er tatsächlich machen konnte bedarf noch der weiteren Klärung.

*

Ausgebüchste Kuh überlebte Unfall nicht

Büdingen: Die Bundessstraße 457 von Büches nach Büdingen befuhr ein 50-jähriger Frankfurter am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr mit seinem Astra, als plötzlich eine Kuh vor ihm auf die Fahrbahn rannte. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Frontal erfasste er das Tier, welches auf die Gegenfahrbahn weiter lief. Dort gelang es einer 56-jährigen Büdingerin nicht mehr rechtzeitig ihren Golf zum Stehen zu bekommen. Auch sie erfasste die Kuh frontal. Das Tier verstarb an den Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass es einem Büdinger Landwirt ausgebüchst war. Die Golffahrerrin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb gegen sie nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Der Frankfurter blieb unverletzt. Beide Autos mussten mit erheblichen Frontschäden von rund 11.000 Euro abgeschleppt werden.

*

Kamera gestohlen

Büdingen: In der Kellergasse hebelte ein Dieb zwischen 16.30 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag die Seitenscheibe eines grünen VW Polo auf. So konnte der Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangen und dort eine Digitalkamera entwenden. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Wem gehört das Fahrrad?

Friedberg: Am Konrad-Adenauer-Platz fand eine Streife der Polizei am Sonntagmittag ein weißes Tretwerk Rennrad. Einer Straftat konnte es bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ist daher auf der Suche nach dem Eigentümer.

