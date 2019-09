Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: An der Ampel eingeschlafen - Polizei findet Drogen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Weil er an der Ampel einschlief, besuchte die Polizei einen Schwalheimer am Wochenende zu Hause und fand dort diverse Drogen. Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich der ungewöhnliche Vorfall, der dank eines aufmerksamen Zeugen ins Rollen kam.

Durch Bad Nauheim führte am Sonntagmorgen die Fahrt eines Verkehrsteilnehmers. Dabei hatte er einen Autofahrer vor sich, der mehrfach an Kreuzungen lange brauchte, bis er beim Umschalten der Ampeln von rot nach grün losfuhr. Weil er zudem in Schlangenlinien fuhr, machte der Zeuge das einzig richtige: Er wählt den Notruf der Polizei und gab seine Beobachtung weiter. Während die Polizei auf dem Weg war, um den auffälligen Fahrer zu kontrollieren, blieb dieser gegen 05.15 Uhr erneut an einer grünen Ampel an der Kreuzung Schwalheimer Straße / Frankfurter Landstraße einfach stehen. Der Zeuge ging daraufhin zu dem Auto und fand den Fahrer schlafend vor. Couragiert zog der Zeuge daher die Handbremse des PKW an und den Schlüssel ab, um den Schlafenden an einer späteren Weiterfahrt zu hindern. Dieser erwachte jedoch, ging aggressiv auf den Zeugen los, konnte ihm den Autoschlüssel wieder abnehmen, startete sein Auto und fuhr bei inzwischen rot zeigender Ampel los.

Dank der Aussagen des Zeugen, konnte die Polizei den mutmaßlichen Fahrzeugführer kurz darauf ermitteln. An seiner Wohnanschrift in Schwalheim fanden die Beamten seinen abgestellten Wagen vor. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft betraten die Beamten die Wohnung, da der Verdächtige auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte. Er lag schlafend im Bett. Aufgrund der Umstände und einiger Hinweise auf Betäubungsmittel, durchsuchten die Polizisten auf richterliche Anordnung hin die Wohnung des 32-Jährigen. Dabei fanden sie diverse weitere Betäubungsmittel. Unter anderem rund 350g Amphetamin, acht Marihuana-Pflanzen und diverse Utensilien zum Konsum und Anbau von Betäubungsmitteln konnten die Polizisten sicherstellen.

Der 32-Jährige musste die Beamten zur Polizeistation begleiten, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Da kein Haftgrund gegeben war, kam der Bad Nauheimer im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen gegen ihn dauern aber selbstverständlich an.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

