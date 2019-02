Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Abend des 23.02.2019 kam es in der Zeit von 18:00 bis 22:20 Uhr zu einem Einbruch in der Ortslage Hermeskeil. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus um in ein Einfamilienhaus in den Straße Ober den Gärten einzubrechen.

