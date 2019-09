Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hollandrad in Nieder-Weisel gestohlen ++ Wie kam es zum Unfall auf der A45? ++ Wer fuhr den verunfallten Golf bei Ortenberg? ++ Überschlagen bei Nidda ++ u.a.

Friedberg (ots)

Aufgefahren

Autobahn 45: Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen, sucht die Autobahnpolizei Mittelhessen Zeugen eines Unfalls am Montagmorgen auf der Autobahn 45. Zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt fuhr der 52-jährige Fahrer eines Audi aus Biebertal gegen 08.50 Uhr auf den Audi eines 69-jährigen Erndtebrücker auf. Die Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos entstanden Schäden von rund 12.000 Euro. Der Audi des Biebertalers musste abgeschleppt werden. Während ein Beteiligter ein zu plötzliches Überholmanöver als Unfallursache benennt, ist nach der Schilderung des anderen Beteiligten von einem zu geringen Sicherheitsabstand auszugehen. Zeugen könnten bei der Aufklärung des Sachverhaltes helfen.

Trekkingrad gestohlen

Bad Vilbel: Auf der Westseite des Bahnhofs in der Max-Planck-Straße entwendet ein Dieb am Montag, zwischen 13.20 und 16.15 Uhr ein schwarz-grünes Mammut Trekkingrad im Wert von 300 Euro. Das Schloss, mit dem das Fahrrad gesichert war, hinderte den Dieb dabei offenbar nicht. Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Von der Fahrbahn abgekommen

Büdingen: Ein 19-jähriger Büdinger geriet am Montag, gegen 18.15 Uhr mit seinem Opel auf der Landstraße 3193 zwischen Büdingen und Dudenrod ins Schleudern. Das Auto drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der PKW musste mit einem Schaden von etwa 8000 Euro abgeschleppt werden.

Nur 5 Liter

Butzbach: Den Tankdeckel eines weißen Citroen Berlingo brach ein Dieb zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag in der Astrid-Lindgren-Straße auf. Den Aufwand betrieb der Täter für 5 Liter Diesel, die er aus dem PKW abzapfte. Für einen Dieselwert von etwa 6 Euro richtete er damit einen Schaden von 25 Euro an. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Türkisfarbenes Hollandrad geklaut

Butzbach: Von einem Grundstück in der Mühlgasse in Nieder-Weisel entwendete ein Dieb am Montagabend, um kurz nach 22 Uhr ein türkisfarbenes Hollandrad. Die Eigentümerin selbst sah den Dieb gegen 22.10 Uhr mit dem Fahrrad, realisierte aber zu spät, dass es sich dabei um ihr Rad handelte, welches sie daheim wähnte. In Richtung Ostheim radelte der Dieb, der als junger dünner Mann mit Basecap beschrieben wird. Um weitere Hinweise auf den Mann und auf den Verbleib des Hollandrades bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Scheibe eingeschlagen

Friedberg: Die Seitenscheibe eines weißen Ford KA schlug ein Dieb am Montag zwischen 16.50 und 17.05 Uhr ein. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz am ehemaligen Raiffeisenmarkt An den 24 Hallen. Eine Stofftasche, ein weinrotes Sweatshirt und ein Feinschleifgerät entwendete der Täter aus dem Ford. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Überschlagen

Nidda: Nach eigenen Angaben wich ein 18-jähriger Licher am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Landstraße 3185 zwischen Ober-Lais und Nidda einem Reh aus. Dabei durchfuhr er den Straßengraben und überschlug sich mit seinem PKW. Der Licher kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Auto musste mit einem Totalschaden von rund 5000 Euro abgeschleppt werden.

Wer fuhr den Golf?

Ortenberg: Auf der Kreisstraße 200 zwischen Lißberg und Schwickartshausen kam der Fahrer eines schwarzen VW Golf mit FB-Kennzeichen am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, mit seinem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Golf durchfuhr eine Wiese, beschädigte Pfähle eines Weidezauns, streifte einen Apfelbaum und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein Zeuge meldete später den verunfallten PKW, bei dem sich keine Personen mehr befanden. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise darauf, wer den schwarzen VW Golf zum Unfallzeitpunkt nutzte.

