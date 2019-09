Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Gangelt-Stahe (ots)

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe drangen unbekannte Täter in den Innenraum eines Pkw ein, der an der Endener Straße stand. Aus dem Fahrzeug stahlen sie einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Samstag (21. September).

