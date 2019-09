Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle auf Friedhof

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Von einem Friedhofsgelände an der Rurstraße stahlen unbekannte Täter zwischen dem 17. September (Dienstag) und dem 24. September (Dienstag) eine Skulptur sowie eine Schale, die auf einem der Gräber standen. Von einem weiteren Grab versuchten die Täter offenbar, eine weitere Skulptur zu entwenden. Diese wurde, ebenso wie ein Messingtopf, der sich auf einem dritten Grab befunden hatte, aus unbekannten Gründen auf dem Friedhofsgelände zurückgelassen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell