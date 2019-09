Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Waldfeucht (ots)

Ein Geschäft an der Raiffeisenstraße war am Mittwoch, 25. September, zwischen 1.50 Uhr und 3.15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese schlugen die Frontscheibe mit einem Gullideckel ein und stahlen aus dem Ladenlokal Zigaretten in bislang unbekannter Menge.

