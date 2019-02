Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchdiebstahl in Sportheim

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag 08.02.2019 auf Samstag 09.02.2019, zw. 23:40 Uhr und 10:45 Uhr, kam es in Altenkirchen zu einem Einbruchsdiebstahl in das dortige Sportheim des SV Kohlbachtal.

Bisher unbekannte Täter schlugen ein Fenster an der rückwärtigen Seite des Vereinsheims ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Mehrere Versuche sich über die Eingangstür Zutritt zu verschaffen schlugen fehl.

Durch die Täter wurden mehrere Getränkeflaschen, Süßigkeiten und Spirituosen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter Tel: 06373-822111 oder unter Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de

