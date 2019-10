Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Ottlar - Scheibe an Auto eingeschlagen, Navigationsgerät und Handtasche gestohlen

Korbach (ots)

Am Samstag gegen 09.00 Uhr stellte ein Mann aus der Gemeinde Diemelsee seinen Dacia Duster auf dem Waldparkplatz Am Dommel in Diemelsee-Ottlar ab. Als er nur etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ein unbekannter Täter hatte ein Navigationsgerät und eine Handtasche aus dem Auto gestohlen.

Die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, bittet um Hinweise die zur Aufklärung beitragen können.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell