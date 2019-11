Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Verletzte Fußgängerin durch Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Eine 43-jährige Frau aus Krefeld befand sich am Donnerstag, den 31.10.2019, gegen 13.15 Uhr, als Fußgängerin auf dem Gehweg der Marktstraße mit Laufrichtung Innenstadt. Als sie im Kreuzungsbereich Markstr. / Frankenring die Fahrbahn querte, wurde sie von einem abbiegenden Pkw angefahren. Das Fahrzeug setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Dabei soll es sich um einen silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeugen, die weitergehende Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.(822)

