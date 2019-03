Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme in Konstanz

Konstanz (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung überprüften gestern kurz nach Mitternacht Bundespolizisten einen 36-jährigen Mann im Bahnhof Konstanz. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den iranischen Staatsangehörigen im polizeilichen Fahndungsregister ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilungen des Amtsgerichts Hannover wegen Beförderungserschleichung. Der Verurteilte hatte die daraus resultierende Geldstrafe bisher nicht vollends bezahlt und war zudem unbekannten Aufenthalts. Daher erließ die Staatsanwaltschaft schließlich den Vollstreckungshaftbefehl. Auch gestern zahlte der Mann die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 250.- EUR nicht. Er wurde alsdann noch in der Nacht zur Verbüßung einer 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt im Landkreis Konstanz gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell