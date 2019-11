Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0728 --Trickbetrüger scheitern an aufmerksamen Senioren--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 13.11.19, 11:40 - 14:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch in drei Fällen Zugang zu Mehrparteienhäusern in Bremen und gaben sich als Polizisten oder Sicherheitsmitarbeiter aus. Zweimal wurde eine Tat durch aufmerksame Senioren verhindert.

Gegen 12:00 Uhr sprachen zwei angebliche Sicherheitsmitarbeiter eine 87-Jährige im Stadtteil Huchting an. Nachdem die Personen durch die geöffnete Haustür rannten, trugen sie der Seniorin zunächst ihre Einkäufe in die fünfte Etage. Danach gaben sie an, dass es zu einem Einbruch in der Wohnung der 87 Jahre alten Frau gekommen sei und sie deshalb diese betreten müssen. Da die Bremerin misstrauisch wurde, entfernten sich die unbekannten Täter. Gegen Mittag zeigten zwei angebliche Polizisten im Stadtteil Vahr einer 91-Jährigen ihren gefälschten Dienstausweis vor, um so in die Wohnung der Frau zu gelangen. Die Seniorin verhielt sich genau richtig und wies die Männer an der Tür ab. In Osterholz gelangten zwei Unbekannte gegen 14:00 Uhr nach einem angeblichen Einbruch in die Wohnung eines 81-Jährigen. Die Männer gaben sich auch hier als Polizisten aus und entwendeten Bargeld.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten, Amtspersonen oder Sicherheitsmitarbeiter ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. An der Haustür schrecken sie nicht davor zurück, gefälschte Dienstausweise vorzuzeigen, um sich Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu verschaffen, um Schmuck und Bargeld zu stehlen.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Den richtigen Dienstausweis der Polizei Bremen finden Sie auch unter www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell