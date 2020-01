Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter durchwühlen Büroräume

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (6.1.), um 19.00 Uhr, und Dienstag, um 6.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Boschstraße ein. Als eine 39-jährige Angestellte am frühen Dienstagmorgen zur Arbeit kam, stellte sie ein offen stehendes Bürofenster fest. Die Unbekannten waren dieses angegangen, um sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Innern der Büroräume durchsuchten sie auf mehreren Etagen Büros, durchwühlten Schreibtischschubladen und Schränke. Zudem schlugen sie eine Glastür ein. Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf mindestens mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 zu melden.

