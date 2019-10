Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung auf Kirmes

Zweibrücken/Ernstweiler (ots)

Am 12.10.2019 gegen 01:20 Uhr kam es durch einen stark alkoholisierten 24jährigen Mann auf dem Festgelände in Ernstweiler zu zwei Körperverletzungsdelikten. Zuerst warf der Mann einen Bierkrug in Richtung zweier Polizeibeamten, die die Kirmes privat besuchten und anschließend ging er auf einen 37jährigen Mann los, welchem er unvermittelt ins Gesicht schlug. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt und seine Brille wurde beschädigt. Die Polizeibeamten versetzten sich in den Dienst, nahmen den Schläger fest und übergaben ihn der hinzugerufenen Polizeistreife. Er wurde in Gewahrsam genommen und zwei Strafverfahren wurden eröffnet.

