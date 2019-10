Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Lemberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Führer aus dem Saarland die Landesstraße 486 von Lemberg in Richtung Salzwoog. In Höhe des Anwesens Pirmasenser Str. 7 stieß er dort gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall waren die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt, was ein anschließender Alkoholtest von 1,36 Promille bestätigte. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

