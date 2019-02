Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Barmstedt

Polizei Elmshorn klärt Serie von Automatenaufbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Der Polizei Elmshorn gelang es, diese Woche eine Serie von Automatenaufbrüchen aufzuklären.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 11.02.19, nahmen Beamte vom Polizeirevier Elmshorn einen 20 - jährigen Barmstedter nach einem versuchten Geldautomatenaufbruch in der Kurt -Wagner- Straße in Elmshorn, vorläufig fest. Er hatte versucht, einen Geldautomaten mit einer Flex aufzubrechen. Die Kriminalpolizeistelle Elmshorn übernahm die Ermittlungen. Im Laufe der Woche konnten dem Täter weitere Straftaten nachgewiesen werden. Hierzu zählen vier Aufbrüche von Fahrkartenautomaten an der AKN - Haltestelle Bokholt- Hanredder im Herbst 2018, bei denen er jeweils dreistellige Bargeldbeträge entwendete. In den weiteren Vernehmungen räumte der Täter darüber hinaus diverse Aufbrüche von Zigarettenautomaten im Stadtgebiet Barmstedt und Umgebung ein. In einigen Fällen entwendete er auch komplette Zigarettenautomaten. Die Taten wurden beginnend mit dem Jahr 2018 bis zum Januar 2019 verübt. Die Beute war hierbei überwiegend Bargeld. Im Rahmen von Durchsuchungen beim Täter fanden die Polizeibeamten unter anderem einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag, den sie sicherstellten. Zur Herkunft des Geldes räumte der 20-Jährige ein, dass es sich zu einem großen Teil um Beute handelt.

Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen und er bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten war. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe leitete ein vorrangiges Jugendverfahren ein.

