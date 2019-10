Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drohne stürzt ab - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Dienstagnachmittag (1.10.2019) beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einer Drohne und einem Pkw gekommen. Im Bereich der Achenbacher Straße stürzte eine Drohne aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Ein 36-jähriger VW Fahrer konnte der Drohne ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizeibeamten stellten die Drohne sicher und leiteten gegen den 31-jährigen Drohnenpilot ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen zur Absturzusache der ca. 2 Kilogramm schweren Drohne übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell