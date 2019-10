Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vandalismus an Burbacher Schule - #polsiwi

Burbach (ots)

In der Zeit von Sonntag auf Montag(30.09.2019) ist es in Burbach zu Vandalismus an einer Schule gekommen. Unbekannte beschädigten in der Killingstraße mutwillig zwei Toiletten. Es entstand ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Das Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 0271-7099-0.

