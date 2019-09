Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Wohnungeinbruch; Affalterbach: Streit in der Talstraße

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Hochdorf: Wohnungseinbruch

Mit Bargeld, einer Reisetasche und Schmuck machten sich noch unbekannte Täter aus dem Staub, die am Dienstag zwischen 09.50 Uhr und 14.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Freiherr-von-Tessin-Straße in Hochdorf einbrachen. Die Einbrecher schlugen die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räume anschließend. Hierbei fiel ihnen die Beute, deren Gesamtwert sich auf eine fünfstellige Summe beläuft, in die Hände. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Affalterbach: Streit in der Talstraße

In einem Haus in der Talstraße in Affalterbach gerieten am Dienstag gegen 17.00 Uhr Mitglieder zweier Familien aus noch unbekannter Ursache in einen Streit. Ein 24 Jahre alter Mann soll zunächst aus der Wohnung, die ein 26-Jähriger mit seiner Familie bewohnt, mit einem Glas beworfen, jedoch nicht getroffen worden sein. Darüber hinaus habe der 26-Jährige den zwei Jahre jüngeren Mann und einen weiteren 18-Jährigen, der aus derselben Familie stammt, mit einem Metall- und einem Staubsaugerrohr geschlagen. Diese beiden Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Jüngere wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde ebenfalls verletzt und musste auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Woher dessen Verletzung stammt, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Familien werden nun getrennt untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

