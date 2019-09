Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Raub in Ludwigsburg; Versuchter Diebstahl in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 63-Jährige in Wohnung beraubt

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Raub geben können, den ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 02.10 und 02.20 Uhr in der Straße "Straßenäcker" in Ludwigsburg verübt hat. In der Nacht zum Mittwoch suchte der Unbekannte ein Wohnhaus auf und betrat über eine mutmaßlich offenstehende Terrassentür eine Erdgeschosswohnung. In der Wohnung begab sich der Einbrecher in das Schlafzimmer. Dort schlief eine 63 Jahre alte Frau, die anschließend geweckt wurde. Der Täter, der zur Tatzeit einen nicht näher beschriebenen länglichen Gegenstand in der Hand hielt, hatte die Frau im weiteren Verlauf festgehalten und nach Bargeld befragt. Daraufhin holte die Frau ihre Handtasche und übergab dem Täter eine zweistellige Bargeldsumme. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute. Später musste die Frau feststellen, dass aus der Wohnung noch ein Tablet und drei Mobiltelefone entwendet wurden. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der Täter soll etwa 20 bis 35 Jahre alt und circa 170 cm groß sein. Er ist schlank, hat einen dunkleren Teint und sprach gebrochen Deutsch. Während der Tatausführung trug er mutmaßlich eine Mütze, einen Mundschutz und eventuell Handschuhe.

Ludwigsburg-Eglosheim: Unbekannter macht sich an geparkten Pkw zu schaffen

Am Dienstag gegen 20.10 Uhr erlebte ein 58-Jähriger in der Eduard-Spranger-Straße in Ludwigsburg-Eglosheim eine böse Überraschung. Als der Mann zu seinem geparkten Audi auf dem Parkplatz einer pädagogischen Hochschule zurückgekehrt war, sah er Licht im Fahrzeug brennen. Obendrein befand sich ein bislang unbekannter Mann im Wagen. Auf dem Weg zu seinem Auto entriegelte der 58-Jährige mit dem Fahrzeugschlüssel die Türen. Daraufhin flüchtete die unbekannte Person vom Fahrersitz, begab sich zur Reuteallee und rannte anschließend in Richtung eines Discounters davon. Wie sich der Unbekannte Zugang zum Fahrzeug verschafft hatte, ist derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Pkw mutmaßlich nichts entwendet. Allerdings war im Inneren die Rücksitzbank umgeklappt und ein Teil der Innenverkleidung aufgeschnitten. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann handeln, der kurzes blond gelocktes Haar hat und zur Tatzeit mit einem grünen Parka bekleidet war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

