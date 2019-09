Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Pkw zerkratzt-Zeugen gesucht - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag(29.09.2019) ist es in Siegen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 01:00 Uhr wie eine unbekannte Person einen Pkw im Bereich der Glatzer Straße zerkratzte und anschließend unerkannt flüchtete. Die Person wurde wie folgt beschrieben: Ca. 180cm groß, rundes Gesicht, schwarze Jacke. Nach jetzigem Stand wurden fünf Pkw beschädigt, der Täter kratzte verfassungswidrige Kennzeichen in die Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Verdächtigen nimmt die Polizei in Siegen (0271-7099-0) oder auch der polizeiliche Staatsschutz in Hagen entgegen (02331-986-0).

