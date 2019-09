Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrerin gestürzt - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In Bad Laasphe ist es am Samstagnachmittag(28.09.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin gekommen. Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr eine 25-jährige Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 62 aus Richtung Saßmannshausen in Richtung Bad Laasphe. In einer Kurve stürzte die 25-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B62 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

