Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unaufmerksamer Fahrer kollidiert mit zwei Fahrzeugen

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (8.1.), um 15.50 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Herforder mit seinem schwarzen Mercedes SLK auf der Jahnstraße in Richtung Mindener Straße. Verkehrsbedingt wartete vor ihm eine 17-Jährige Frau aus Herford auf ihrem Kleinkraftrad. Vor der jungen Frau stand eine 67-Jährige, ebenfalls aus Herford, in einem roten Honda Civic. Der Herforder bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte mit der jungen Frau. Diese fiel von ihrem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Yamaha- Motorrad auf den Honda geschoben. Die Fahrerin des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.600 Euro.

