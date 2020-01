Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei gehen zwei Drogenschmuggler am Hauptbahnhof Aachen ins Fahndungsnetz

Am Samstag sowie am Sonntag gingen den Bundespolizeibeamten am Hauptbahnhof Aachen eine Drogenschmugglerin und ein Drogenschmuggler ins Fahndungsnetz.

Zwei Deutsche im Alter von 40 Jahren wurden von der Bundespolizei am Samstag in der Vorhalle angetroffen und kontrolliert. Da hier der Verdacht des Besitzes und Schmuggels von Betäubungsmitteln bestand, wurden beide Personen mit zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Hier fand man bei der Frau 53 Methadonpillen und 75 Gramm Marihuana. Da beide noch szeneübliche Utensilien für den Körperschmuggel mitführten, wurden sie für eine ärztliche Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die anschließenden ärztlichen Untersuchungen brachten jedoch keine weiteren Erkenntnisse. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Anzeige wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln gefertigt. Danach konnten beide Personen die Dienststelle verlassen.

Auch am Sonntag bewiesen die Beamten am Hauptbahnhof das richtige "Näschen". Ein 30-jähriger Deutscher war gerade mit einem Regionalzug aus den Niederlanden eingereist und zwei Beamte wollten ihn einer Kontrolle unterziehen, als er sein Heil in der Flucht versuchte. Hierbei entledigte er sich schnell noch seiner mitgeführten Betäubungsmittel, die er mit Tüte in hohem Bogen wegwarf. Die nachgeeilten Beamten konnten ihn nach kurzer Zeit stellen und beschlagnahmten die Tüte mit 120 Gramm Marihuana. Auch hier wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Zollfahndung in Aachen geführt.

Des Weiteren hat die Bundespolizei noch zwei Personen festgenommen. Eine wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Sie konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 2610,- Euro nicht begleichen. Sie muss jetzt ersatzweise eine 87-tägige Freiheitsstrafe absitzen.

