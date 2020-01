Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kontrolliert Ehepaar - unerlaubter Aufenthalt von 2.660 Tagen

Düsseldorf (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Bundespolizeibeamtin bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Istanbul ein Ehepaar, welche weder ein Visum noch einen Aufenthaltstitel vorlegen konnten. Die türkischen Staatsangehörigen legten zwar ihre gültigen türkischen Reisepässe vor, hatten jedoch keine weitere Legitimation für den Aufenthalt in Deutschland. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 82-Jährige sich bereits seit August 2016 in Deutschland aufhielt und seine 77-jährige Frau sogar seit September 2015. Die beiden gaben an, dass sie sich seitdem bei ihrem Neffen in Gelsenkirchen aufgehalten haben. Somit besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts gegen die Senioren. Nach dem gegen die türkischen Staatsangehörigen die Strafanzeige aufgenommen wurde, konnten sie ihre Heimreise in die Türkei fortsetzen.

Des Weiteren wurde ein 35-Jähriger im Rahmen der Einreisekontrolle aus Moskau am Freitagabend kontrolliert. Dabei wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Nötigung festgestellt, sowie die Durchsetzung eines Fahrverbots. Der ukrainische Staatsangehörige wurde zu Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Diese Strafe konnte er umgehen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.675,- Euro aufbrachte. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt, bevor er in das Bundesgebiet einreisen konnte.

