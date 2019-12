POL-ME: Diebin auf frischer Tat von Zeugen gestellt: Untersuchungshaft angeordnet - Langenfeld - 1912093

Polizei Mettmann

Ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug in Langenfeld hat am Samstag, 14.12.2019, eine 36-Jährige in Untersuchungshaft gebracht.

Die 36-jährige Langenfelderin war, gegen 05:20 Uhr, in ein unverschlossenes, an der Straße Am Alten Broich abgestelltes Fahrzeug eingestiegen und hatte dieses nach Wertgegenständen durchsucht.

In diesem Moment kehrte jedoch die Fahrzeugbesitzerin mit dem Vorhaben, das Auto für einen Flohmarkt weiter zu beladen, zurück. Als sie die Person auf der Beifahrerseite bemerkte, informierte sie ihren Ehemann. Dieser sprach die Langenfelderin an. Die 36-Jährige reagierte sofort und sprühte ihrem Gegenüber Pfefferspray ins Gesicht, um flüchten zu können. Trotz der durch das Pfefferspray verursachten Verletzungen hielt der Ehemann die 36-Jährige, bis zum Eintreffen der Beamten, gegen ihren Widerstand fest. Wegen seiner hierbei entstandenen Verletzungen wurde der Mann anschließend in ein örtliches Krankenhaus verbracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Beamten nahmen die Langenfelderin zunächst vorläufig fest und stellten vor dem Fahrzeug bereitgelegtes Diebesgut sicher. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres Diebesgut aus vermutlich zuvor begangenen Taten, Aufbruchwerkzeug und Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden.

Gegen die bereits erheblich einschlägig in Erscheinung getretene 36-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sie wurde auf Anordnung des zuständigen Richters in Untersuchungshaft verbracht.

