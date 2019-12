Polizei Mettmann

POL-ME: Randalierer beschädigen mehrere Autos - Velbert - 1912092

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15. Dezember 2019) kam es an der Burgstraße in Velbert-Mitte gleich zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Gegen 02:40 Uhr wurde ein Anwohner von laut randalierenden, männlichen Stimmen und dumpfen Geräuschen geweckt. Als er auf die Straße hinausging, stellte er Beschädigungen an seinem und einigen anderen Autos fest und alarmierte umgehend die Polizei. Die Täter flohen fußläufig in Richtung Teichstraße.

Im Rahmen der Tataufnahme, konnten die Beamten an insgesamt zehn Autos abgetretene Autoaußenspiegel registrieren. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

