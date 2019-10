Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Botnang (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (26.10.2019) oder am Sonntag (27.10.2019) in Wohnungen in Feuerbach und Botnang eingebrochen. An der Grünewaldstraße schlugen die Unbekannten zwischen 05.00 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag eine Terrassentüre eines Einfamilienhauses ein. Danach durchwühlten sie das ganze Gebäude und stahlen anschließend Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Offenbachstraße versuchten Täter zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr am Samstag zunächst ein Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein. Innerhalb des Hauses ist augenscheinlich nichts gestohlen worden, die Einbrecher entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

