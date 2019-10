Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Rollstuhlfahrer bestohlen

Stuttgart-West (ots)

Ein 76-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Samstagnachmittag (26.10.2019) in Stuttgart-West von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Unbekannte sprach den 76-Jährigen gegen 16.00 Uhr vor dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an und gab sich als ein Nachbar aus, der sich aus seiner Wohnung ausgesperrt habe und nun Geld für eine Zugfahrt brauche, um den Ersatzschlüssel von seinem Vermieter zu holen. Er bat den Mann um eine Leihe von 40 Euro. Der Senior erklärte sich dazu bereit und nahm den Unbekannten mit in seine Wohnung, wo er aus einem Briefumschlag gut sichtbar für den Tatverdächtigen das Geld entnahm und den Umschlag dann wieder zurücklegte. Offensichtlich gelang es dem Täter den 76-Jährigen mit einem Gespräch abzulenken, danach verließ der Unbekannte zügig die Wohnung. Kurze Zeit später stellte der Senior fest, dass der Briefumschlag mit einigen Hundert Euro Bargeld verschwunden war. Der 76-Jährige beschreibt den Unbekannten als etwa 37 bis 43 Jahre alten, rund 170 Zentimeter großen Mann, mit einer kräftigen Statur. Er war von südosteuropäischem, insgesamt gepflegtem Erscheinungsbild mit dunklen, glatten Haaren in normaler Länge. Er trug dunkel Kleidung und sprach Deutsch mit slawischem Akzent. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

