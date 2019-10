Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (26.10.2019) in einem Supermarkt an der Eberhardstraße einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Ladendiebstahl begangen und sich gegen das Festhalten durch einen Detektiv gewehrt zu haben. Der 37-Jährige steckte offenbar gegen 15.50 Uhr in einem scheinbar unbeobachteten Moment eine Spirituosendose ein und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Ein Ladendetektiv hatte die Situation erkannt, sprach den Tatverdächtigen noch vor Verlassen des Ladens an und bat ihn in ein Büro. Daraufhin versuchte der 37-Jährige sich loszureißen und schlug dem Detektiv ins Gesicht. Als ein weiterer Mitarbeiter zur Hilfe eilte, gelang es den beiden, den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell