Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagabend (25.10.2019) in einem Supermarkt an der Thomas-Mann-Straße Geld aus einer geöffneten Kasse gestohlen. Die beiden Unbekannten hielten sich um kurz nach 18.00 Uhr an der Kasse auf, um ein Getränk und Süßwaren zu bezahlen und gaben dafür der Kassiererin ein Zweieurostück. Als die Angestellte die Kasse öffnete, griffen die beiden unvermittelt in die geöffnete Schublade und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Sportpark. Die beiden Tatverdächtigen werden als 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche beschrieben. Sie trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

