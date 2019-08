Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Grableuchte entwendet

Tettnang (ots)

Wie bei der Polizei jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Freitag oder Samstag auf dem alten Friedhof eine Grableuchte demoliert und eine weitere mitgenommen. Diese konnte von Familienangehörigen bei einer Absuche des Friedhofes und der näheren Umgebung beschädigt im Stadtgarten bei der Uhlandschule aufgefunden werden. Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges auf dem alten Friedhof bzw. im Stadtgarten an der Weinstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, in Verbindung zu setzen.

