Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Versuchter Einbruch in Friseursalon - Vater und Sohn auf Diebestour - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Unterbilk - Versuchter Einbruch in Friseursalon - Vater und Sohn auf Diebestour - Festnahme

Nach einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon und ein Mehrfamilienhaus in Unterbilk konnten Polizisten in der Nacht zu Sonntag zwei polizeibekannte Einbrecher vorläufig festnehmen. Es handelt sich um Vater (51 Jahre alt) und Sohn (20 Jahre alt) aus dem Ruhrgebiet. Die beiden Männer wurden wegen fehlender Haftgründe am Sonntagnachmittag entlassen. Gegen sie wird weiter ermittelt.

Kurz nach Mitternacht fielen Zeugen auf der Oberbilker Allee die beiden Verdächtigen auf, wie sie an der Tür zu dem Geschäft und an einem Hauseingang hantierten. Als die Verdächtigen die Zeugen bemerkten, entfernten sich beide. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte an den Türen Hebelmarken feststellen. Der 51- und der 20-Jährige wurden im Nahbereich (Bilker Allee / Corneliusstraße) angetroffen. Sie führten einen entsprechenden Schraubendreher mit. Nach ihrer Festnahme wurden sie vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wegen fehlender Haftgründe am Nachmittag entlassen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell