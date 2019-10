Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus am Haltepunkt Demitz-Thumitz

Bischofswerda (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Haltepunkt in Demitz- Thumitz ein Bahnsteigendschild, rissen einen Mülleimer aus der Verankerung und besprühten ein Wetterschutzhaus. Festgestellt wurden diesen Beschädigungen am 14. Oktober 2019 durch eine Streife der Bundespolizei Bautzen. Hinweise zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell