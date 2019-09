Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autoreifen an 8 Fahrzeugen zerstochen

Eldena (ots)

In Eldena haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag Autoreifen an 8 PKW zerstochen. Die Vorfälle ereigneten sich den Erkenntnissen zufolge in der Karl- Wilführ- Straße zwischen Sonntag 18 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr. Pro Fahrzeug hatten die Täter mindestens einen oder mehrere Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der entstandene Gesamtschaden auf ca. 1.000 EUR belaufen. Die Polizei in Ludwigslust(Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell