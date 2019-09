Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Weibliche Leiche im Schweriner See entdeckt

Schwerin (ots)

Im Schweriner See ist am Samstagnachmittag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Offenbar handelt es sich dabei um eine seit Ende August dieses Jahres vermisste 40-jährige Frau aus der Region (die Polizei informierte am 04.September über den Vermisstenfall). Ein Kajak- Fahrer hatte die Tote im Wasser bei Zippendorf entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar, jedoch ist ersten Ermittlungen zufolge nicht von einem Fremdverschulden auszugehen. Zudem dauern die Maßnahmen zur endgültigen Identifizierung der toten Frau noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell