Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußgängerin von PKW erfasst

Crivitz (ots)

In Crivitz (Breite Straße) ist am späten Donnerstagvormittag eine Fußgängerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren in die 79-jährige Fußgängerin übersehen, die in diesem Moment die Straße überqueren wollte. Die 79-jährige Fußgängerin kam zu Fall und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell