Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Containerbrände in der Nacht - Ratingen - 1912089

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15.12.2019) kam es zu mehreren Containerbränden in Ratingen, welche die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Atem hielten.

Gegen 00:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zunächst den Brand eines Papiercontainers auf der Boschstraße in Ratingen-West. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und eine Beschädigung des Containers verhindert werden. Noch während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Brandort gemeldet - diesmal auf der Daimlerstraße. Passanten hatten zwei brennende Kunststoffcontainer auf einem Gelände einer Kindertagesstätte bemerkt und den vor Ort eingesetzten Beamten gemeldet. Die Kunststoffcontainer wurden, mitsamt ihrem Inhalt, durch das Feuer vollständig zerstört.

Gegen 01:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren brennenden Altpapiercontainer gerufen, diesmal in Ratingen-Lintorf an der Einmündung Krummenweger Straße / Am Birkenkamp. Der Container aus Metall wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt, verblieb aber funktionsfähig. Das darin sich befindliche Altpapier brannte vollständig ab.

Circa eine Stunde später musste die Feuerwehr ein weiteres - und für diese Nacht letztes - Mal zu einem Containerbrand ausrücken. In Ratingen-West standen zwei Papiercontainer auf einem Verbindungsweg zwischen der Brandenburger Straße und der Breslauer Straße in Flammen. Auch hier zerstörte das Feuer den Inhalt nahezu gänzlich, der Container trug jedoch nur leichte Schäden davon.

In allen vier Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen zu dem Brandgeschehen ein. Die Gesamtsachschadenshöhe wird derzeit auf circa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon: 02102 / 9981 - 6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell