POL-ME: Brand in Monheim am Rhein: Fahrzeug ausgebrannt - Monheim am Rhein - 1912088

Am Samstagmorgen (14. Dezember 2019), gegen 04:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Ein Zeuge bemerkte, dass ein weißer Pkw Smart in Flammen stand und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen, sodass auch keine weiteren Fahrzeuge mehr beschädigt wurden. Dennoch konnten sie ein Ausbrennen des Wagens nicht mehr verhindern. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Eine Ursache für die Brandentwicklung konnte bisher nicht genannt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell