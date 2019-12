POL-ME: Zeitungsstapel in Brand gesetzt - Polizei ermittelt - Velbert - 1912091

Polizei Mettmann

Am Sonntagabend (15.12.2019) zündeten zwei männliche Personen mehrere Zeitungsstapel an, die sich an der Bushaltestelle "Froweinplatz" befunden hatten.

Gegen 18:00 Uhr beobachtete eine 15-jährige Velberterin an der Haltestelle "Froweinplatz" zwei Personen, die mit einem Stapel Papier in der Hand mehrere abgelegte Zeitungsstapel anzündeten, die an der Bushaltestelle abgelegt waren. Als die Stapel anfingen zu glühen, entfernten sich die Männer fluchtartig in unbekannte Richtung.

Die Jugendliche reagierte sofort und löschte die brennenden Stapel mit ihrem mitgeführten Getränk, so dass ein größerer Sachschaden vermieden werden konnte. Anschließend informierte sie die Polizei, die ein Strafverfahren gegen die unbekannten Personen einleitete.

Die Männer können von der aufmerksamen Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- beide Personen circa 20 - 30 Jahre alt - dunkel bekleidet - eine Person war von kräftiger Statur und trug eine dunkle Mütze - die zweite Person war von normaler Statur

Sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zur Tat stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon: 02051 / 946 - 6110, jederzeit entgegen.

