Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Nötigung auf der A 20 - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Am späten Abend des 20. September meldete sich ein 44-jähriger Mann bei einer Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf der Raststätte Schönberger Land Nord. Von der gerade erlebten Situation sichtlich mitgenommen, schilderte der Mann den Beamten, wie er die A 20 in Richtung Lübeck befuhr. In Höhe der Anschlussstelle Schönberg habe er gegen 21:05 Uhr vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur gewechselt, sodass ein sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit annähernder Mercedes, vermutlich der M-Klasse, abbremsen musste. Dessen Fahrer hätte dann rechts überholt und ihn in der Folge bis zum Stillstand auf dem Hauptfahrstreifen ausgebremst. Anschließend sei der Mann ausgestiegen und zum VW-Bus des Hinweisgebers gegangen, in dem sich auch zwei 5- und 9-jährige Kinder befanden. Dort habe der Mercedesfahrer ihn verbal beleidigt, bevor dieser seine Fahrt fortsetzte. Eine von den Beamten unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Mercedes führte nicht zum Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben bzw. durch die bei Dunkelheit auf der Autobahn haltenden Fahrzeuge gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/720 0 entgegen.

