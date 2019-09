Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizeieinsatz im Landkreisgebäude in Wismar

Wismar (ots)

Polizeieinsatz im Landkreisgebäude in Wismar

Nachtrag zu den Pressemitteilungen der PI Wismar von gestern Nachmittag.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4380096 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4380149 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4380172

Nachdem der 22-jährige tatverdächtige Ghanaer gestern Abend vorläufig festgenommen wurde, verbrachte er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam. Am heutigen Tage wurde ihm rechtliches Gehör zum Tatvorwurf der Nötigung angeboten. Im Anschluss an die Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schwerin aufgrund fehlender Haftgründe um 13:50 Uhr entlassen.

